Caro-turismo, in Sardegna prezzi alle stelle: “Vacanze 2023 le più care di sempre”

“Le vacanze 2023 saranno ricordate come le più care di sempre“. La doccia fredda per chi sta programmando le ferie estive arriva dall’associazione Assoutenti che ha messo sotto la lente i prezzi di hotel, navi e aerei. Quindi il soggiorno e i mezzi di trasporto per raggiungere le località di villeggiatura. La Sardegna, insieme alla Sicilia, è considerata la regione dove si spenderà di più per arrivare e godersi il meritato riposo.

Il caro-turismo ha una spiegazione: l’aumento dei prezzi va ricercato “nell’inflazione alle stelle e nel caro-bollette che ha caratterizzato gli ultimi due anni”, dice il presidente Furio Truzzi. L’associazione, nata per tutelare i diritti dei consumatori, ha pubblicato oggi una mappa sulle tariffe di agosto nelle strutture ricettive. Parallelamento sono state fatte simulazioni sull’acquisto di biglietti per navi e aerei. Lo studio di Assoutenti ha preso in esame la spesa di una famiglia con due bambini per un soggiorno di una settimana in una struttura a 3 stelle. Sia un hotel, un b&b o una casa vacanza.

Sul fronte nazionale, questa la situazione: “In Emilia Romagna si parte da un minimo di 1.218 euro per una vacanza a Milano Marittima e si arriva ai 19.656 euro di Riccione. In Toscana il record spetta a Viareggio, dove il costo dell’alloggio ad agosto arriva a 15.572 euro. Tariffe altissime nella prestigiosa costiera amalfitana: si spendono per un classico 3 stelle dai 4.000 agli 11.920 euro a Positano; fino a 8.358 euro a Sorrento“.

Il record del caro-tariffe spetta però a Cefalù, dove una struttura 3 stelle (o equiparata) costa nel mese clou dell’estate fino a 22.343 euro a settimana. Subito dietro, quindi col secondo prezzo più alto, ecco i 20.570 euro che si pagano a San Teodoro, in Gallura. Nella classifica di Assoutenti, relativamente alla situazione in Sardegna, sono citate anche queste altre località: a Baia Sardinia, sempre per sette giorni di pernottamento, una famiglia di quattro persone paga, solo per dormire, da 2.082 a 12.054 euro. A Porto Cervo il prezzo varia da 2.258 a 9.054 euro. Ancora in Gallura, a Golfo Aranci si spendono da 1.231 a 6.350 euro.

A Villasimius, invece, si va da 798 a 6.845 euro. A La Maddalena il prezzo per una vacanza di una settimana oscilla tra i 1.209 e i 6.720 euro. Ad Alghero questa la forbice: da 1.171 a 5.307 euro. Chiude appunto San Teodoro, dove si parte da 1.331 euro per arrivare al record di 20.570 euro.

Quanto ai traghetti, tra andata e ritorno la spesa per un nucleo familiari con genitori, due bambini e auto al seguito “raggiunge quest’anno 1.462 euro sulla tratta Genova-Palermo, 1.331 euro per il collegamento Civitavecchia-Olbia e 1.030 euro da Livorno ad Olbia. Servono invece 1.251 euro da Genova a Porto Torres, 715 euro da Napoli a Stromboli“. Se si opta per l’aereo, la spesa a famiglia parte da un minimo di 845 euro per la tratta Milano-Brindisi e scende a 818 euro per la Milano-Palermo, mentre da Roma a Olbia si spendono 800 euro”.

Assoutenti non ha tralasciato nemmeno il noleggio delle auto: il caro-turismo fa ancora il paio con la Sardegna, visto che nella terna di città più care ci sono due sarde. Quindi si parte da un minimo di 402 euro a settimana ad Olbia per scendere ai 392 euro di Catania e arrivare ai 379 euro a Cagliari. A Palermo il costo medio è di 377 euro, ad Alghero e Brindisi, invece, se ne spendono 373.