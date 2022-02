Campagna amica, il miglior banco d’Italia è a Nuoro

È nel mercato di Nuoro il miglior banco italiano di Campagna Amica, uno scrigno di biodiversità, dove è presente anche uno degli agrumi più rari del mondo, la pompia, e il prodotto agricolo più innovativo che sta spopolando tra i giovani italiani e non solo, il gin elettrico.

Il miglior banco italiano è di Alessandro Melis, 45 anni di Barisardo, agricoltore con laurea in psicologia e specializzazione come psicoterapeuta. La sua è una azienda di 35 ettari in cui coltiva circa 50 varietà di ortaggi e frutta che vende, freschi e di stagione, nei mercati di Campagna Amica nelle provincie di Nuoro, Sassari e Oristano.

Alessandro Melis ha ricevuto questa mattina a Nuoro, dal presidente e dal direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Leonardo Salis e Alessandro Serra, all’interno del mercato di Campagna Amica, la targa di primo miglior banco italiano, arrivato direttamente da Roma da Fondazione Campagna Amica.

Dopo una prima selezione Melis è arrivato in finale con altre dieco aziende italiane e ha vinto il confronto grazie al voto popolare avvenuto sulla pagina Facebook della manifestazione, ottenendo tremila like e divenendo il miglior banco dei 1.200 mercati italiani.

“È la vittoria di tutta la nostra comunità di Campagna Amica – dice Alessandro Melis – di tutti coloro che ogni giorno faticano e lavorano per rendere i banchi dei nostri mercati belli e colorati con i prodotti delle nostre terre, freschi, di stagione e a chilometro zero. I nostri non sono dei semplici mercati, ma un importante luogo di socializzazione, grazie ai banchi tematici allargati alle scuole, alle fattorie didattiche che coinvolgono studenti e famiglie, attraverso laboratori mirati dove spieghiamo come si fa l’orto, il miele, il vino e tutto ciò che trovate nelle vostre tavole, e dove ribadiamo ogni giorno l’importanza del rispetto della natura”.

“Siamo orgogliosi di avere nel nostro mercato il miglior banco italiano di Campagna Amica – afferma il presidente Leonardo Salis -. Un riconoscimento ad un mercato che esprime tutti i valori della comunità di Campagna Amica: prodotti biodiversi dalla lunga tradizione coltivati spesso in territori marginali. Ma anche prodotti nuovi, sostenibili e firmati dalla nuova generazione di imprenditori agricoli”.