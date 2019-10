La sostenibilità del Golfo degli Angeli come hub del Mediterraneo, il rilancio del Porto Canale, l’attuazione della Zona franca e la trasformazione del porto storico di Cagliari in un hub mondiale per il turismo marittimo. Sono questi alcuni degli argomenti che verranno trattati venerdì 25 ottobre – dalle 9:30 al Convento di San Giuseppe a Cagliari – all’appuntamento organizzato dall’associazione degli agenti marittimi della Sardegna. Significativo il tema dell’incontro ‘Golfo degli Angeli… non dei fantasmi’, una provocazione per fare il punto sul futuro del golfo su cui si affacciano Cagliari e Sarroch. L’introduzione dei lavori sarà affidata a Giancarlo Acciaro, presidente degli Agenti marittimi della Sardegna, assieme alla sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde. In programma gli interventi dei sindaci di Cagliari e Sarroch, Paolo Truzzu e Salvatore Mattana, il direttore marittimo del Sud Sardegna, Giuseppe Minotauro, gli assessori regionali a Trasporti e Turismo, Giorgio Todde e Gianni Chessa, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, e la vicepresidente di Fedespedi, Betty Schiavoni.

Il presidente di Federagenti, Gian Enzo Duci, parlerà della ‘sfida Sardegna’, poi ci sarà il question time moderato dai giornalisti Ignazio Artizzu e Bruno Dardani. Sul tema ‘porto da reinventare’ interverranno il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, il direttore generale Confitarma, Luca Sisto, l’amministratore delegato del Gruppo Moby, Achille Onorato e quello del Cemar agency network, Sergio Senesi. Per affrontare il tema della ‘nuova industria del mare’ sono previsti i contributi del capo servizio dell’area Maritime & Energy di Srm, Alessandro Panaro, il business development manager della Saras, Giuseppe Gibin, e il direttore dello stabilimento Fluorsid, Daniele Tocco. L’ultimo appuntamento si chiama “Una nuova Montecarlo?” con gli interventi del presidente Sardinia yacht services del Gruppo Luise, Fulvio Luise, e il direttore tecnico e ambientale di Sybass, Lorenzo Pollicardo. La conclusione dei lavori sarà affidata al presidente della Regione, Christian Solinas.

“Desideriamo richiamare l’attenzione delle istituzioni e degli attori principali del territorio sui problemi che riguardano il golfo di Cagliari e la rada di Sarroch e che sono lo specchio della crisi economica e industriale dell’intera Sardegna – commenta Giancarlo Acciaro -. Ma vogliamo soprattutto provare a dare il nostro contributo per descrivere alcune delle opportunità uniche di rilancio che per la prima volta possono essere concretizzate”.