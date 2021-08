Sono entramte in vigore il 4 agosto le nuove regole per i bar e i ristoranti morosi con Abbanoa. La spa del servizio idrico integrato, anche in accordo con l’Ente di controllo Egas, ha concesso una boccata d’ossigeno alle attività. Adesso non è più previsto l’acconto del 40 per cento con rateizzazione a dodici mesi. Bar e ristoranti possono versare il dovuto in quindici rate senza alcun anticipo.

“Si tratta di un accordo fondamentale per il comparto – dice Alberto Fois, dirigente di Fipe Sardegna (Federazione italiana pubblici esercizi). A causa della pandemia e delle chiusure stabilite dal Governo – spiega – bar e ristoranti si sono ritrovate in grossa difficoltà con il pagamento di affitti, merci e utenze, compresa l’acqua.

Con la ripresa del lavoro, a maggio, abbiamo cheisto ad Abbanoa di venire incontro ai morosi. Adesso per le fattur einsolute è stata trovata la soluzione, peraltro senza pagare gli interessi dovuti per legge per il periodo compreso tra il 10 Marzo 2020 al 3 Maggio 2020″.