Bilancio positivo per la Produttori Arborea che annuncia nuovi investimenti

Un fatturato di 77 milioni di euro (con un incremento del 17% rispetto al 2022), EBITDA (margine operativo lordo) pari al 5,7% del fatturato (+40%) e un risultato netto di 474 mila euro (+37%). Sono i numeri, in crescita, che hanno chiuso il bilancio della Cooperativa Produttori Arborea nel 2023.

L’assemblea ordinaria ha approvato il bilancio d’esercizio 2023 venerdì 3 maggio ed è stata molto partecipata dai soci della Cooperativa (attualmente 220). I risultati sono particolarmente positivi: l’utile netto d’esercizio è stato destinato a riserva per patrimonializzare ulteriormente la società, mentre ai soci della Cooperativa sono stati riconosciuti 630 mila euro di accrediti per conguagli prezzi derivanti dall’attività di conferimento dei prodotti ortofrutta e carne e dall’attività mutualistica generata dagli acquisti dei soci presso la Cooperativa (cereali, mangimi e mezzi tecnici per l’agricoltura).

«I risultati del nostro ultimo bilancio sono stati molto positivi – ha dichiarato il presidente della Produttori Arborea Walter Mureddu -. I nostri soci sono rimasti soddisfatti dei risultati ottenuti, ma intendiamo proseguire il nostro percorso di crescita ed espansione. Gli obiettivi da raggiungere sono ancora tanti. L’obiettivo primario e gli sforzi della Produttori Arborea sono costantemente rivolti alla creazione di valore per il socio, che rappresenta la “mission” della Cooperativa, aiutandolo ad avere migliori condizioni di mercato, un maggiore potere contrattuale e un miglioramento delle proprie produzioni. A questo si unisce il potenziamento dell’identità della Cooperativa e il miglioramento continuo anche grazie ai diversi progetti di Ricerca e sviluppo portati avanti in questi anni».

Il direttore generale Marco Peterle ha rivolto lo sguardo al futuro: «Gli investimenti strategici stanno dando i loro frutti, e l’impegno per la crescita continua rimane saldo. Intendiamo proseguire su questa strada, investendo per crescere ancora, non solo ad Arborea e al porto industriale di Oristano ma in tutta la Sardegna. Siamo impegnati su più fronti: l’utilizzo della banchina del porto industriale di Oristano data in concessione per 25 anni alla Cooperativa; il miglioramento dei processi, della logistica e delle rete distributiva; l’aumento delle produzioni di mangimi composti Fiberfeed® e Humifeed ® e di mangimi biologici; l’efficientamento energetico; il completamento degli investimenti finanziati con i Contratti di filiera, il Contratto della logistica Invitalia, il Bando Ismea Investe, il PIF regionale della Carne biologica e i Programmi operativi delle OP Ortofrutta e Patate; l’attivazione della filiera foraggicola; il potenziamento degli stoccaggi con le nuove celle frigorifere per la filiera pataticola; la realizzazione dei nuovi impianti di linea di farine di carne con l’utilizzo degli scarti di macellazione e delle due nuove linee di lavorazione, essiccazione e pulitura dei fieni».

Contenuto offerto in collaborazione con Cooperativa Produttori Arborea