Per partecipare al bando ‘Emergenza imprese Sardegna‘ è sufficiente presentare domanda, mentre i relativi allegati saranno richiesti dalla banca per l’avvio della fase istruttoria. Lo precisa in una nota la Regione a proposito dello strumento finanziario frutto dell’accordo tra Bei e Sardegna che prevede, anche per gli autonomi con partite Iva, prestiti a tasso zero fino a 800mila euro e a tasso agevolato fino a 5 milioni di euro. Nei giorni scorsi il presidente di Legacoop, Claudio Atzori, aveva segnalato che “la scadenza temporale fissata per la presentazione della domanda è troppo ravvicinata rispetto alla messa a disposizione della gravosa documentazione”. Già ieri il Banco di Sardegna, che si è aggiudicato la gara di assegnazione del Fondo Emergenza Imprese, ha fatto sapere che “rispetto alla prima informativa del 2 settembre, sono state apportate, d’intesa con Regione e Bei, alcune variazioni riferite alla procedura”.

La conferma è arrivata oggi dall’assessore del Bilancio, Giuseppe Fasolino. “Siamo intervenuti perché – chiarisce – abbiamo rilevato la necessità che la banca che curerà l’istruttoria precisi meglio la modulistica e le modalità di accesso al fondo, conformandole a quanto effettivamente previsto nel bando e alle esigenze di celerità e rapidità della procedura”. “Siamo a disposizione delle imprese per tutti i chiarimenti necessari – assicura l’assessore – e stiamo predisponendo dei webinar, in collaborazione con la Bei, per guidare, passo dopo passo, le aziende interessate a questi strumenti”. Inoltre, annuncia il presidente della Regione, Christian Solinas, “ci sarà più tempo a disposizione delle imprese per presentare le domande di accesso”.