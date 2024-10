Aumentano i prezzi delle case in Sardegna: ecco quanto costano di più

Salgono i prezzi delle case nel periodo estivo e la Sardegna, in questa speciale classifica degli aumenti, è al terzo posto con un più 3,8 per cento nell’ultimo trimestre, superata solo da Calabria e Marche. Il report realizzato da idealista mette in luce una tendenza all’aumento nella nostra regione che anche nel raffronto con il dato annuale segna un valore più alto di incremento rispetto alla media nazionale. I prezzi sono saliti nell’isola del 4,5% su base annua contro la media del 2,2% in più nel resto del Paese.

Ma vediamo quanto costa oggi in media un’abitazione in Sardegna con il prezzo al metro quadro aggiornato al mese di settembre. Parliamo di 1662 euro al metro quadro. Per fare un’analisi a livello territoriale dobbiamo fare riferimento all’area delle vecchie province e così scopriamo che è il territorio di Sassari a raggiungere la media più alta con 2436 euro al metro quadro. Ricordiamo che nel territorio di riferimento ci sono località come la Costa Smeralda, Alghero, Stintino che fanno salire ovviamente il prezzo medio. Al secondo posto abbiamo il territorio di Cagliari con 2046 euro di media al metro quadro. Poi c’è Nuoro con 1321 euro al metro quadro e infine Oristano con 912 euro al metro quadro. A livello nazionale la Regione dove in media si spende di più per acquistare una casa è il Trentino-Alto Adige con 3231 euro. Seguita dalla Valle d’Aosta con 2710 euro. All’ultimo posto il Molise con 902 euro di media al metro quadro.