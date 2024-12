Aumenta il traffico negli aeroporti sardi durante le feste: ma i prezzi dei biglietti limitano l’afflusso turistico

Aumenta il traffico negli aeroporti sardi durante le festività. Nel principale scalo dell’Isola, a Cagliari, fino al 7 gennaio sono attesi circa 230mila passeggeri tra arrivi e partenze. Gli aeroporti del Nord Sardegna, Alghero e Olbia, prevedono un flusso complessivo di 122.500 passeggeri, con 833 voli programmati e un’offerta di circa 148mila posti, segnando un incremento del 15 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Al Riviera del Corallo sono previsti circa 50.500 passeggeri e 330 movimenti, con una capacità di oltre 60mila posti. Lo scalo di Olbia Costa Smeralda stima oltre 72mila passeggeri e 503 movimenti, con un’offerta di 87.500 posti disponibili. Un incremento che però non riflette un vero incremento del turismo nel periodo tra Natale e l’Epifania: la maggior parte dei passeggeri in arrivo sono sardi che lavorano o studiano fuori dall’Isola e che rientrano per un breve periodo di vacanza. Inoltre, il costo elevato dei biglietti aerei, in particolare per chi non è residente, limita ulteriormente l’afflusso di turisti.

Per chi parte dalla Sardegna, la maggior parte dei viaggi è concentrata intorno a Capodanno, con pacchetti di tre o quattro giorni verso destinazioni insolite come il Marocco o la Turchia. In calo, invece, i movimenti interni rispetto agli anni precedenti: meno cagliaritani si sposteranno verso Alghero e meno sassaresi scenderanno lungo la Carlo Felice per passare il Capodanno a Cagliari.