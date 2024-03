Aumenta il numero delle imprese artigiane in Sardegna: Isola al secondo posto in Italia

Aumenta il numero delle imprese artigiane in Sardegna: 34.350 aziende e crescita del più 1,13 per cento. L’Isola si piazza così al secondo posto nazionale. “Questa importante crescita delle imprese artigiane è uno dei risultati tangibili di 5 anni di lavoro e di confronti seri, e anche duri, da parte di Confartigianato Sardegna con la Regione per rifinanziare la Legge artigiana 949 con ben 80milioni di euro, e per portare il fondo perduto dal 10 al 40 per cento. In tutto questo tempo siamo sempre stati dalla parte degli artigiani, dei loro dipendenti e delle loro famiglie. Questi dati ci dicono che abbiamo lavorato bene e che avevamo ragione. Questi sono gli unici risultati che contano”, è il commento di Fabio Mereu e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna. I dati sono elaborati dall’Ufficio studi di Confartigianato, che registra 34.350 realtà, in rappresentanza del 20,1 per cento di tutte le

imprese sarde. Sull’Isola con gli oltre 80 mila addetti che operano nelle realtà artigiane rappresentano il 20,7 per cento del numero totale di occupati sul territorio. In particolare, operano nell’artigianato sardo il 42,2 per cento dei lavoratori del Manifatturiero esteso, il 57,2 per cento dei lavoratori delle Costruzioni e l’11,8 per cento dei lavoratori dei Servizi.

Numeri che pongono l’Isola al secondo posto in Italia per crescita di questo comparto con più 1,13 per cento rispetto al 2022 e un saldo di più 387 imprese, la risultante delle 2.072 nuove aperture e delle 1.685 cessazioni. La Sardegna si piazza seconda solo dopo la Provincia Autonoma di Trento che cresce dell’1,69 per cento sul 2022 e ma prima del Friuli con il più 1,03 per cento, del Lazio, dell’Emilia Romagna e della Lombardia.

A livello territoriale, la zona più rappresentativa è il Nord con 12.673 imprese artigiane registrate, un tasso di crescita dell’1,23 per cento rispetto al 2022 (8/o posto nazionale) e un saldo di più 115 imprese, dato dalle 804 iscrizioni e dalle 649 cancellazioni. Al secondo posto Cagliari con 7.257 imprese registrate, con una crescita dell’1.36 per cento (6/a in Italia) rispetto al 2022 e un saldo di più 99 unità dato dalle 468 iscrizioni e dalle 369 cessazioni. Terzo il Sud Sardegna con 6.107 aziende e una crescita del 0,99 per cento (15/o posto nazionale), un saldo di 61 imprese dato dalle 371 iscrizioni e 310 cancellazioni. Segue Nuoro con 5.582 imprese, una crescita dell’1,09 per cento (11/a) e un saldo di più 60 dato dalle 306 aperture e 246 chiusure. Chiude Oristano con 2.731 aziende, una crescita dello 0,44 per cento (37/a in Italia), e un saldo di più 12 dato dalle 123 iscrizioni e 111 chiusure.