In dirittura d’arrivo l’assegnazione delle risorse a favore delle Regioni in cui sono presenti aree di crisi industriale complessa. Sardegna compresa. Il decreto interministeriale del 29 aprile scorso, che stanzia in nove regioni quasi 117 milioni di euro è stato registrato lunedì 20 maggio alla Corte dei Conti. Lo rende noto il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Tra i territori che riceveranno più fondi ci sono la Toscana, con 36,6 milioni di euro, il Lazio cui andranno 25,6 milioni, e la Sardegna con 12,2 milioni. Seguono Marche, Umbria, Molise, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. In merito il governatore sardo, Christian Solinas, e l’assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, esprimono soddisfazione per l’avvenuta registrazione del decreto di ripartizione delle risorse destinate gli ammortizzatori sociali in deroga. Ora la Regione, come concordato con i sindacati, aprirà il Sistema Sil dalle 13 di domani, 23 maggio, pubblicando un avviso sul sito istituzionale.