Allevamento, Copagri Sardegna: ancora dubbi sulle Plt. Allevatori restano in attesa

“Sulla questione delle Plt-Pratiche Locali Tradizionali di pascolamento, nonostante i chiarimenti emersi durante il recente incontro tra la Regione Sardegna, l’organismo pagatore regionale Argea e i vertici di Agea Coordinamento, permangono ancora forti dubbi, con particolare riferimento ai tempi di pagamento degli acconti del Premio Unico, che ammontano a diverse decine di milioni di euro e che al momento risultano bloccati”. Lo sottolinea il presidente della Copagri Sardegna Giuseppe Patteri, ricordando le criticità legate all’applicazione per il 2024 della Carta Nazionale dei Suoli-Cns, “sistema di controllo non ancora testato a dovere, che ha di fatto aggravato la già delicata situazione del Primario isolano, stretto nella morsa tra le ricadute della siccità e gli effetti della blue tongue”.

“Non a caso, molte regioni Italiane adotteranno la Cns solo a partire dal 2025”, aggiunge il presidente, ad avviso del quale “tale sistema porterà inevitabilmente a un notevole allungamento dei tempi, dovuto ai procedimenti necessari all’elaborazione e alla certificazione dei dati per la definizione dell’uso pascolativo delle aree boschive e delle zone interessate da macchia mediterranea associabili al pagamento dei premi”.

“Vale la pena di ricordare che tali aree, ovvero pascoli con tare caratteristiche dei nostri paesaggi agrari, in passato sono sempre state ammesse ai pagamenti, mentre ora devono sottostare a una procedura autorizzativa che, visti i tempi della macchina burocratica regionale, non sarà certamente breve né dagli esiti scontati, visto il rischio di perdita di superficie utile; la stessa Argea, in un recente incontro, ha ammesso di non essere ancora in grado di definire la dimensione del problema, sia in termini di superficie agricola coinvolta che di aziende interessate”, spiega il direttore regionale della Federazione Mario Putzolu.

“Crediamo, quindi, sia il caso di ragionare su una sorta di deroga che permetta la liquidazione immediata dei pagamenti, sulla base del dichiarato dalle aziende, di fatto basato sul sistema dei controlli consolidati in passato, procedendo solo nei mesi successivi alla definizione delle superfici ancora in dubbio”, suggerisce Patteri, evidenziando che “queste aree rispecchiano in pieno la vera essenza della Sardegna e contribuiscono, inoltre, alla qualità delle produzioni locali, alla tutela dell’ambiente e della biodiversità”.

“Al contempo, serve una forte presa di posizione da parte della Regione e dell’assessore all’Agricoltura Gian Franco Satta, che devono farsi carico della rapida istituzione di un Tavolo di partenariato straordinario che permetta di fare scelte tecniche e politiche condivise e adatte alla tenuta e allo sviluppo dell’agricoltura sarda”, concludono i vertici della Copagri Sardegna.