All’aeroporto di Olbia nasce il centro di manutenzione per jet privati: 16 milioni di investimenti, 350 assunzioni

Un polo di manutenzione degli aeromobili. Nasce a Olbia e per la precisione nell’aeroporto Costa Smeralda. La società di gestione dello scalo, la Geasar, ha firmato questa mattina l’accordo per la creazione della base di manutenzione di Atitech, che si occuperà di jet privati. Il progetto – 16 milioni di euro di investimento – prevede l’assunzione di 350 dipendenti a regime. Il piano prevede 7 milioni di euro per la formazione dei lavoratori, selezionati attingendo dal bacino degli ex dipendenti Airitaly. “Da settembre gli hangar Avio1 e Avio2 saranno pronti e in sicurezza per iniziare l’attività – ha spiegato Gianni Lettieri, presidente Atitech – nel frattempo lavoriamo per contattare i lavoratori ed avviare la loro formazione che dovrà essere specializzata sui jet privati. In Italia non c’è al momento nessuna azienda che fa manutenzione su jet privati, abbiamo un solo riferimento in Europa e si trova in Svizzera”.





In Gallura quindi nuovo polo legato ai trasporti privati, che si affianca a quello già presente e attivo della nautica legata agli yacht e mega yacht di lusso e ospitato a Cala Saccaia. “Stiamo lavorando a questo progetto da diversi anni da quando prima Meridiana Maintenance e poi Airitaly hanno abbandonato questo aeroporto lasciando il personale altamente qualificato a casa.- ha affermato Silvio Pippobello, ad Geasar – Per noi oggi questo è un traguardo importantissimo, ricercato da tempo”.

Presenti anche l’assessora al Lavoro, Desirè Manca, assieme agli assessori ai Trasporti e al Bilancio, Barbara Manca e Giuseppe Meloni. “Non potevamo mancare a questo appuntamento molto importante che vede la riapertura di due strutture dismesse da tempo e la realizzazione di un grande polo manutentivo nello scalo gallurese. Abbiamo ritenuto necessario essere presenti alla sottoscrizione di questo contratto per dimostrare una volta di più che la Regione Sardegna è sempre pronta a sostenere e collaborare con le nuove realtà imprenditoriali che intendono investire nell’isola e creare sviluppo economico e sociale – hanno detto gli esponenti della Giunta Todde -. In questo caso particolare massima attenzione verrà riservata alla ricollocazione degli ex lavoratori AirItaly, alte professionalità che attendono di poter trovare un impiego nel settore di riferimento, ma anche a tutti i giovani che intendano investire nella formazione in un settore emergente come quello dell’industria aeronautica”.