Alghero, aumentano i voli in continuità territoriale: ecco tutte le novità (e i nuovi orari)

Aumentano i voli in continuità territoriale dall’aeroporto di Alghero verso Roma Fiumicino e Milano Linate, con orari pensati per venire incontro alle esigenze dei passeggeri sardi. Lo ha annunciato l’assessora ai Trasporti, Barbara Manca, al termine di un incontro in videoconferenza con Ita Airways, la compagnia aerea che gestisce i collegamenti in regime di continuità.

“L’incremento dei collegamenti su Alghero dimostra ancora una volta la nostra attenzione per la Sardegna – ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale della compagnia –. Siamo lieti di aver trovato, in esito ad un confronto franco e costruttivo con l’assessorato dei Trasporti della Regione, una soluzione condivisa che migliorerà ulteriormente la connettività del territorio e dei cittadini sardi”.

Una delle novità più significative riguarda la tratta Alghero-Milano Linate. Dal 1° gennaio 2025, il primo volo da Alghero partirà alle 7:00, anziché alle 8:55, consentendo ai viaggiatori sardi di arrivare a Milano in tempo utile per svolgere attività lavorative, sanitarie o di studio già dal mattino presto. Anche il volo di ritorno è stato posticipato alle 22:00, offrendo più flessibilità per chi deve rientrare in Sardegna dopo una lunga giornata nella città lombarda.

Per quanto riguarda il collegamento Alghero-Roma Fiumicino, a partire dal 20 dicembre 2024 sarà introdotto un nuovo volo pomeridiano, colmando il vuoto di collegamenti in quella fascia oraria. Il nuovo volo partirà da Alghero alle 15:20, mentre il volo da Roma a Alghero sarà alle 13:30, garantendo maggiori opzioni di viaggio durante il giorno.

Questi cambiamenti sono il frutto di un lungo lavoro da parte dell’assessorato dei trasporti, che ha collaborato con Enac e il ministero dei Trasporti per migliorare il decreto ministeriale in vigore, adattandolo alle esigenze attuali dei passeggeri sardi. Un’analisi approfondita della domanda di voli ha permesso di dimostrare che i livelli attuali di traffico superano quelli previsti dal decreto, aprendo la strada all’introduzione di nuovi collegamenti su tutte le rotte in continuità territoriale, comprese quelle da e per Alghero.

L’assessora Manca ha espresso grande soddisfazione. “Ci siamo armati di pazienza e, dopo una procedura complessa, abbiamo pubblicato un nuovo bando solo per Alghero, con molte più risorse. Ora possiamo garantire voli strutturali con orari più adatti alle esigenze dei passeggeri”, ha dichiarato l’assessora. Ha inoltre ringraziato il suo staff per il lavoro svolto e ha chiesto ai cittadini un po’ di pazienza: “In poche settimane tutti i nuovi collegamenti saranno operativi e Alghero sarà finalmente meglio collegata con la Penisola”.