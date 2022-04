Al Banco di Sardegna finisce l’era Arru. Il nuorese a Modena, successore top secret

di Alessandra Carta

Al Banco di Sardegna finisce l’era Arru, nome di battesimo Antonio Angelo, per gli amici Antonello. Nuorese, classe 1949, avvocato di professione con docenza di Diritto processuale penale all’Università di Cagliari, era arrivato alla presidenza dell’istituto di credito isolano nel 2013. Da allora nove anni di fila spalmati in tre mandati.

L’era Arru finisce ufficialmente venerdì 15 aprile, anti-vigilia di Pasqua, quando è convocata l’Assemblea dei soci. Sul successore non filtra nulla. Perché quando le cose vanno tenute segrete, ci si riesce. L’unico esercizio che si può fare quando si parla di mondo della finanza, è ricordare gli assetti societari per capire chi decide.

Il Banco di Sardegna è proprietà al 100 per cento dell’emiliana Bper Spa che conta una miriade di azionisti con due soci di riferimento: il Gruppo Unipol, che detiene il 18,89 per cento delle quote, e la Fondazione di Sardegna al 10,22, ma pronta al balzo al 15 per cento con la prossima chiusura delle obbligazioni.

Questo per dire che il successore di Arru lo decideranno in due: Antonello Cabras, il presidente (in scadenza) della Fondazione di Sardegna, uno senza bisogno di presentazioni, e Carlo Cimbri, cagliaritano di nascita, alla guida della Spa delle assicurazioni. Quanto basta per capire che né l’uno né l’altro hanno bisogno di consiglieri o suggeritori.

Se Cabras e Cimbri abbiano già deciso, non è dato saperlo. È certo invece che venerdì sarà tutto a posto quando i lavori dell’Assemblea prenderanno il via. Non solo: per sgombrare il campo dai dubbi di chi magari immagina un Arru quater, ecco servito il piatto: il presidente uscente è già stato destinato a nuovo incarico. Andrà a ricoprire lo stesso ruolo in Bper Credit management, la società del Gruppo che si occupa di recuperare e gestire il credito deteriorato. Arru, che lavora a Cagliari, perché qui ha sede la presidenza del Banco di Sardegna (a Sassari c’è invece la direzione generale), dovrà trasferirsi a Modena.

A Radio Gossip raccontano di rapporti non esattamente idilliaci tra Arru e Cimbri, sebbene il presidente del Gruppo Unipol sia nettamente più giovane di Cabras e di Arru. Cimbri, che le superiori le ha fatte al Dettori di Cagliari, è classe 1965, mentre gli altri due sono entrambi del 1949. Cabras del 22 ottobre, Arru del 1° agosto.

Andando a recuperare la mappa politica, Arru è uomo di Antonello Soro, classe 1948, potentissimo ex presidente dell’Autorità per la privacy, orgolese che fu sindaco di Nuoro, come detto la città degli Arru, visto che il presidente uscente del Banco è fratello di Luigi, l’ematologo ex assessore alla Sanità, tutti nella corrente di Renato Soru se si guarda al Pd isolano.