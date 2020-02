La Regione sarebbe pronta a investire sulla compagnia Air Italy con il 51 per cento. La proposta è stata fatta dal presidente della Regione, Christian Solinas, in occasione di un forum promosso da Il Sole 24 ore Radiocor. L’entrata dell’ente pubblico lascerebbe alla Qatar Airways il 49 per cento delle quote societarie: “In questo momento – ha detto Solinas – registriamo una dichiarazione di intenti molto interessante e positiva da parte di Qatar Airways sull’intendimento di continuare a investire sul settore. Non essendo un vettore comunitario non può andare oltre il 49 per cento. La quota restante, nel breve termine, può anche essere oggetto della partecipazione della società finanziaria regionale (la Sfirs, ndr) con l’idea di dare l’abbrivio a un piano industriale lungimirante, che possa favorire una ripartenza con la partecipazione della Regione. Stiamo verificando, sia dal punto di vista giuridico sia industriale, la percorribilità di questa strada”.

In questi giorni il governatore sta cercando di tessere delle relazioni per capire la fattibilità dell’operazione: “Abbiamo una serie di contatti in corso con alcuni operatori che si sono fatti avanti, sia partner industriali del settore aeronautico, sia partner dell’indotto aeronautico”. Tra i partner pubblici istituzionali, Solinas riferisce di dialoghi con la Regione Lombardia (dove sono presenti mille addetti di Air Italy a Milano Malpensa) e con la Regione Sicilia. “Stiamo anche intensificando i rapporti con il presidente della Corsica – ha aggiunto Solinas – per valutare il modello Air Corse, dove la comunità corsa partecipa al 70% della compagnia, cosa che ne fa un precedente in ambito Ue“.

Ma dalla compagnia arriva la doccia gelata da Qatar Airways che non avrebbe, infatti, nessun interesse a continuare a investire in Air Italy. Queste le parole riferite da fonti vicine alla compagnia che spiegano come gli investimenti fossero legati al precedente business plan, cioè quello già approvato da Alisarda e Qatar.