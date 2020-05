Air Italy apre alla cassa integrazione dei suoi dipendenti. È emerso oggi dal confronto tra Enrico Laghi, uno dei liquidatori della compagnia, Antonio Cuccuini, responsabile relazioni industriali, e i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Anpav, Anpac, Usb, Cobas e Ap. “La settimana prossima l’azienda si incontrerà con i ministeri competenti e verificheranno la sussistenza dei presupposti necessari per accedere alla cig attraverso il Cura Italia”, riferiscono fonti sindacali.

Domani la vertenza Air Italy approda al tavolo virtuale convocato dal sub-commissario della Provincia di Sassari per la zona omogenea Olbia-Tempio, Pietro Carzedda, con i rappresentanti del governo regionale e i sindacati. Che annunciano battaglia. “Oggi l’azienda dice di non essere stata mai contattata dalla Regione Sardegna – affermano – chiediamo conto ad assessori e consiglieri del motivo per cui, nonostante i proclami, dalla messa in liquidazione a oggi il governo isolano non si sia attivato”. Tornando all’incontro tra Anpav e i rappresentati legali della compagnia aerea Air Italy. Il Commissario Laghi, in nome e per conto anche del commissario Lagro, “ha fornito aggiornamenti di massima circa le operazioni in corso: rimborso biglietti, pagamenti pendenti in favore di creditori, chiusura di eventuali contratti di leasing, e, per quanto consentito dal vincolo di riservatezza, sono state fornite anche informazioni in materia di manifestazioni di interesse di acquirenti interessati a rami d’azienda – sottolinea Anpav in una nota – il clima di collaborazione non sia sufficiente a garantire tranquillità a tutto il personale coinvolto, nonostante il sussistere di proposte di acquisto che sarebbero necessarie secondo una prima interpretazione dell’Articolo 94 della Legge “Cura Italia” per permettere ai lavoratori di accedere all’ammortizzatore sociale della durata di 10 mesi. È necessario che tutte le parti continuino il confronto secondo un calendario che coinvolga anche le istituzioni” .

A nome del personale di cabina, Anpav chiede dunque che continui ” il confronto sulle prospettive industriali e di garanzia occupazionale per il lavoratori Air Italy” e che vengano definiti gli aspetti procedurali del Dl Cura Italia per creare prospettive di reddito per i dipendenti.