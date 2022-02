Agricoltura, esulta Coldiretti: “Solinas è stato di parola”

“Il presidente Solinas è stato di parola ed è intervenuto immediatamente con due emendamenti alla Finanziaria, per questo non abbiamo motivo di dubitare che nei prossimi giorni, come ha detto davanti ai duemila agricoltori e allevatori e ai 100 sindaci giovedì scorso durante la nostra manifestazione di Cagliari, interverrà anche per il settore ortofrutticolo e cerealicolo e gli altri settori agricoli in crisi, pesantemente penalizzati dalla grave crisi economica dovuta ai rincari delle materie prime nonché dalle avverse condizioni metereologiche che stanno compromettendo l’annata agricola”. Lo ha dichiarato il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu. “La Coldiretti si mette a disposizione ed è pronta a collaborare con la Regione – ha detto il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba – per individuare gli interventi necessari per gli altri settori agricoli e vigilerà affinché ci sia pari dignità e tempi rapidissimi per tutti nessuno escluso nella liquidazione di questi interventi senza che si ripeta la vergogna della siccità del 2017 che bisogna risolvere a brevissimo”.

Gli interventi che sta mettendo in campo la Regione, con in prima fila il presidente Solinas, sono straordinari per tamponare la gravissima crisi economica che sta attanagliando il comparto agricolo ed in particolare alcuni settori già in sofferenza per il Covid oltre che per le ataviche problematiche del settore. “Saremo la spina nel fianco della burocrazia affinché nei prossimi giorni si attuino i provvedimenti anche per il settore ortofrutticolo e cerealicolo – ha concluso Cualbu -, e affinché in tempi brevissimi portino liquidità a tutte le aziende agricole in sofferenza. Ma allo stesso tempo siamo pronti per affrontare le riforme necessarie e dare i necessari strumenti al sistema agricolo per semplificarlo e renderlo a misura di azienda”.