Aeroitalia e la continuità territoriale in Sardegna: quando il volo costa meno senza la tariffa residenti

di Umberto Zedda

La continuità territoriale dovrebbe garantire ai residenti in Sardegna prezzi calmierati per i voli da e per l’isola, ma così non sembra guardando il tariffario di Aeroitalia, principale vettore per continuità territoriale. “In molti casi – spiega a Sardinia Post il viaggiatore Giovanni C. – selezionare l’opzione residenti in Sardegna non garantisce il prezzo più basso, anzi a volte si paga una tariffa più alta rispetto al prezzo imposto dalla continuità”. Questo accade perché, salvo i mesi estivi e le festività, nella maggior parte delle date i prezzi della continuità sono fissi a 85,99 euro (tariffa che comprende bagagli e viaggio), mentre i prezzi da privati variano a seconda delle giornate e soprattutto dei bagagli. “Viaggio costantemente da Milano per lavoro – racconta il viaggiatore – porto con me solo il bagaglio a mano, mi sono accorto quasi per caso che cliccando il volo in continuità come prevede la mia residenza avrei pagato 85,99 anche se avevo un solo bagaglio a mano mentre prenotando da privato ho pagato 59,99, quasi 30 euro in meno rispetto a quella che doveva essere una tariffa agevolata”.

Il problema principale, secondo i viaggiatori, è che non c’è nel sito ufficiale nessuno avviso che segnale l’eventuale risparmio facendo l’una o l’altra scelta. Aeroitalia fa sapere che “come tutte le compagnie aeree, vengono applicate tariffe variabili determinate dal libero mercato e soggette a fluttuazioni in base alla domanda e all’offerta”. Tuttavia, la proposta legata alla continuità territoriale prevede un prezzo fisso, che, come già detto, include nel biglietto un bagaglio in stiva da 23 kg, un bagaglio a mano e una borsa personale. Chi viaggia solo con una borsa – quasi tutti i passeggieri che vanno a Milano per lavoro durante la settimana – pagherebbe meno non selezionando la casella della continuità. “Sarebbe meglio che ci fosse un avviso – sottolineano i viaggiatori – anziché scoprirlo quasi per caso facendo la prenotazione”.

“Può capitare talvolta che i prezzi della tariffa variabile siano inferiori rispetto a quelli stabiliti dalla continuità”, conferma Aeroitalia, ribadendo che si tratta di fenomeno legato alle normali fluttuazioni del mercato aereo che determinano variazioni di prezzo in base alla domanda e all’occupazione dei voli. Le differenze diventano evidenti soprattutto tra giorni feriali e giorni festivi. Ad esempio: un passeggero che voglia volare da Milano a Cagliari il 9 febbraio, selezionando l’opzione “residente in Sardegna”, troverà il biglietto a 85,99 euro, comprensivo di bagaglio in stiva, bagaglio a mano e borsa. Tuttavia, se lo stesso passeggero decidesse di acquistare il biglietto senza la continuità territoriale, pagando quindi per la sola borsa, il costo sarebbe di 59,99 euro. Decidendo di viaggiare nel periodo di Pasqua per un privato si prevede che con solo bagaglio a mano la tariffa oscillerebbe da 89,99 a 99,99 mentre con continuità sarebbe fissa a 85,99.

La compagnia sottolinea che “i residenti possono ovviamente scegliere liberamente se applicare la tariffa fissa o la tariffa variabile, ma senza i benefit previsti dalla continuità territoriale”. Tra i vantaggi inclusi nella tariffa residenti ci sono infatti il rimborso, il cambio data e il cambio nome gratuiti, benefit non previsti nelle tariffe per non residenti. “Sarebbero necessarie informazioni più chiare – sottolinea un viaggiatore – affinché si possa scegliere la soluzione più conveniente”.