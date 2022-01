Aerei, bando dedicato a salvare i voli estivi in continuità

In attesa dell’espletamento delle procedure per l’affidamento in esclusiva delle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, che slitta dal 15 maggio all’1 ottobre, le compagnie aeree interessate a garantire i voli tra gli scali di Alghero, Cagliari e Olbia e quelli di Roma e Milano potranno presentare anche una proposta di accettazione limitata al periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre 2022.

Lo stabilisce un decreto del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, che integra il decreto ministeriale di imposizione di oneri di servizio pubblico del 25 novembre scorso. “La procedura individuata – spiega l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde – risponde all’esigenza di salvaguardare il diritto alla mobilità dei sardi e dell’Isola a essere collegata con il resto d’Italia, evitando che l’avvio delle nuove, eventuali, concessioni in esclusiva cadano nel pieno della stagione estiva”.

Grazie alla norma integrativa stabilita dal decreto ministeriale, in attesa del perfezionamento delle procedure a evidenza pubblica dirette all’eventuale assegnazione in esclusiva delle rotte, i vettori aerei comunitari, in deroga alla regola generale prescritta dal decreto del 25 novembre scorso, potranno presentare anche un’accettazione limitata all’intervallo di tempo tra il 15 maggio e il 30 settembre 2022. L’1 ottobre 2022 è stata valutata come data, eventuale, di decorrenza delle nuove concessioni in esclusiva dei servizi aerei di linea sulle rotte onerate.