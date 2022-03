Accordo Msc-Moby: Aponte salva Onorato e Tirrenia

La famiglia Aponte e la famiglia Onorato hanno raggiunto un’intesa per l’aumento di capitale in Moby da parte del gruppo Msc. L’aumento, spiega una nota, è finalizzato a saldare Tirrenia in amministrazione straordinaria per consentire l’immediato risanamento del gruppo Moby e nell’interesse dei suoi 6.000 lavoratori. Il gruppo MSC entrerà in Moby con una partecipazione di minoranza.

La notizia dell’ingresso di Msc in Moby fa tirare un sospiro di sollievo anche ai lavoratori. “Prendiamo atto della soluzione positiva della vertenza Tirrenia-Cin – spiegano in una nota il il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Marco Verzari -. Esprimiamo grande soddisfazione per la tutela dell’occupazione e del reddito per tutte le lavoratrici e lavoratori marittimi coinvolti e per la salvaguardia della continuità territoriale”.