Al via la rassegna organizzata dall’associazione A innantis, Un libro con tè, incontri con libri e autori accompagnati da un tè caldo, pistoccus e pasticcini, un convivio culturale dove scoprire e riscoprire letture, culture e amici. Il primo incontro si svolge domani 3 gennaio alle 17 al Centro internazionale del fumetto (in via Falzarego 35, Cagliari) e si apre con la presentazione-dibattito sull’ultima importante pubblicazione su “sa Batalla” di Sanluri (Arkadia Edizioni: leggi l’articolo) che comprende il punto di vista di quattro studiosi. Fra questi sarà presente Franciscu Sedda, professore di Semiotica all’Università di Cagliari, curatore dell’opera, autore dell’introduzione e del saggio iniziale sul valore ideologico e politico del riferimento alla nació sardescha e Graziano Fois, medievista, ricercatore indipendente, che analizza a fondo la battaglia, sfruttando gli strumenti dell’antropologia storica e della storia militare medievale.

A dibattere e a confrontarsi sull’opera e più in generale su “sa Battalla” di Sanluri saranno presenti inoltre: Giovanni Serreli, studioso e storico medievalista presso l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) di Cagliari, Maria Cristina Cannas, specializzata in storia dell’arte medievale, esperta di simbologia medievale della Sardegna, collabora con la Sopraintendenza ai Beni culturali. Modera l’incontro Bepi Vigna, fumettista, scrittore e regista.