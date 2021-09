Dopo un concerto nel mare della Gallura e le polemiche per il live improvvisato e ‘a sorpresa’ a Olbia, che ha scatenato i fan e i suoi detrattori come Fedez, Salmo riappare di nuovo sui social per annunciare l’uscita del suo nuovo album ‘Flop’, in arrivo il primo di ottobre prossimo.

Salmo torna con musica nuova a tre anni dal successo di ‘Playlist’, album che gli ha portato sei dischi di platino. Ma se per Playlist, il titolo rispecchiava un’idea concettuale, questa volta Salmo torna con un album che, come dice il titolo, indaga proprio il concetto di fallimento.

Diciassette brani inediti tra cui “Antipatico”, “Criminale”, “Gigliottina” “Fuori di testa”. Come si legge nella nota stampa, brani “dalle molte sfaccettature, che uniscono l’anima più rap dell’artista a quella rock e elettronica” e che porteranno l’ascoltatore “in un binge-listening al cardiopalma”.

Il fallimento dal punto di vista dell’artista e dei confronti tra arte e numeri. “È un disco che si interroga su un tema importante e allo stesso tempo inattuale, quello del fallimento, che con tutte le contraddizioni del caso ci rende umani. Salmo affronta la paura più grande di ogni artista, in un mondo dominato da materialismo e capitalismo, dove contano la ricerca della perfezione, della fama a tutti costi, in cui i parametri si misurano sui like, i numeri, gli averi più che gli esseri, e ci immerge nella profondità di una parola temuta, (dove si nasconde la vita). FLOP è una breccia che svela le apparenze, una sincope sonora, un invito a sbagliare in un mondo tanto perfetto quanto spesso ipocrita”.

Numeri vertiginosi, quelli che il rapper ha collezionato in questi anni: 2,1 miliardi di streaming totali, 56 dischi di platino e 31 dischi d’oro per citarne qualcuno.