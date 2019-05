Un maestro dell’obiettivo che riesce a fermare in bianco e nero le emozioni della mattanza, un cantautore che ne fa una ballata e sei donne che si raccontano come se fossero tonne. La diciassettesima edizione del Girotonno, l’evento sul pregiato tonno rosso di Carloforte, quest’anno sarà anche cibo per la mente. Dopo la prima gara tra chef, giovedì 30 maggio alle 19 si inaugura all’Exme in via XX settembre ‘Like a tuna’ (ingresso libero). In mostra oltre venti gigantografie del fotografo Nevio Doz, accompagnate dalle narrazioni sulla vita di questi pesci maestosi a cura della Libera università di Carloforte (Luc).

Sei allieve del corso di scrittura leggeranno i loro racconti, frutto di un’accurata documentazione sui ‘tonni di corsa’, intervallati dalla canzone Mattanza di Battista Dagnino. Alla manifestazione, realizzata dalla Luc in collaborazione con il Comune di Carloforte, seguirà appunto la mostra, aperta da venerdì a domenica, dalle 10 alle 20. Ospite d’onore, lo stesso Nevio Doz, di origine istriana. Giovanissimo si appassiona alla fotografia grazie a una Bencini color del padre, che lo stimola a coltivare una dote naturale per l’immagine. Si iscrive all’Istituto Cesare Correnti di Milano per studiare fotografia, ma i veri insegnamenti li apprende frequentando il mondo del giornalismo sportivo. Inizia come fotografo di calcio e di cronaca, collabora con il Corriere della Sera e poi con la grande agenzia americana Associated Press, esperienza che contribuirà, grazie all’esempio dei migliori fotografi del mondo, a costruire la sua eclettica professionalità.

Da fotoreporter free-lance, Nevio Doz esplora vari settori e realizza reportages in molti Paesi, collaborando con le maggiori testate italiane e straniere: Europeo, Epoca, Oggi, Gente, l’Espresso, Panorama, Meridiani, Airone, Bellitalia, Arte, Belleuropa, Gente Viaggi, Panorama Travel, Geo, Insight Guides, Max, ecc. Ha ricevuto il premio USA Media Awards per i migliori servizi pubblicati e la Penna d’Oro dalla Croazia per le stesse motivazioni. Ha realizzato diverse mostre personali: Gente di tonnara, con le foto scattate nel Sud-ovest della Sardegna, soprattutto a Carloforte, in tournée dal 2001; Food; Wine&Smile nel 2003; Oblio Mediterraneo, inaugurata all’Expo di Milano nel 2015; Marea Mediterranea (Udine, 2018); Frammenti e Maree (Trieste, 2018).