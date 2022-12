C’è un po’ di Sardegna su Netflix. La guida ai film girati nell’Isola

Laura Fois

La serie più conosciuta che ha raccontato un po’ dei sardi è stata “Con i piedi per terra”, la docuserie curata dall’attore americano Zac Efron in giro per il mondo, alla ricerca di stili di vita sostenibili e salutari. Ma sono diversi i film e documentari girati in Sardegna o che parlano dell’Isola su Netflix. Ecco una lista.

Girata nel 2020, “Con i piedi per terra” aveva fatto tappa anche nell’interno sardo, alla ricerca dei segreti della longevità dei centenari. In particolare l’attore era stato a Seulo, territorio che fa parte della blue zone sarda, dove aveva partecipato alla preparazione di prodotti tipici come il pane carasau, e aveva bevuto un bicchiere di vino con il signor Francesco Paba, pastore di 97 anni, il quale gli ha svelato i segreti della sua eterna giovinezza. Tra cui, appunto, un bicchiere di vino rosso prodotto dai vigneti isolani.

La citazione più ‘regale’ sulla Sardegna la fa invece l’allora principe Carlo, nella seguitissima serie “The Crown” sulla famiglia reale britannica. L’attuale re d’Inghilterra esponeva a Lady Diana il programma delle vacanze: dopo Napoli, la costiera Amalfitana e la Sicilia, l’ultima tappa sarebbe stata Olbia, in Sardegna, “dove andremo a visitare il museo archeologico”. Notizia falsa quest’ultima, perché allora il museo era in costruzione. Nelle acque dell’Isola, poi, la principessa Diana era tornata, ma con Dodi Al Fayed nell’estate del 1997, poco prima della tragica morte a Parigi per incidente stradale.

Il docufilm sul canto a tenore (patrimonio Unesco) in Sardegna, “A bolu”, è ovviamente prodotto e girato nell’Isola: ideato e diretto da Davide Melis, scritto con Sebastiano Pilosu, racconta la storia della pastorizia in una delle piattaforme di streaming con più abbonati al mondo. Si tratta di una promozione Karel uscita su Netflix l’anno scorso.

Tra i film girati in Sardegna ci sono “La vita che volevamo”, una produzione austriaca, e “365 giorni: adesso”, un film polacco. Nella prima alcune scene sono girate in un noto resort sul mare nel Sud Sardegna, mentre il secondo tra le zone di Orosei, Castelsardo e Sassari. Il film “Red notice”, invece, i cui protagonisti sono un agente dell’Fbi e un ladro d’arte, si snoda tra Dorgali e Cala Gonone. E per chiudere con una leggerezza estrema, il reality che segue un gruppo di coppie che vuole mettere alla prova il proprio amore, sempre su Netflix, “Love never lies”, ha trovato nell’Isola la destinazione perfetta per calmare o forse riaccendere i bollenti spiriti. Non c’è dubbio che per la prossima apparizione della Sardegna sugli schermi ci si aspetti qualcosa di diverso e più alta caratura, soprattutto dal punto di vista dei contenuti. Intanto, almeno stasera, faremo il favore a qualcuno che non si troverà troppo indeciso sulla scelta di quale serie o film guardare. Perché c’è un pochino di Sardegna anche su Netflix.