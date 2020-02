Inaugura oggi dalle 18.30 alle 20, nella sede di The Net Value a Cagliari, “Lascia che ti parli dei venti”, mostra antologica della pittrice Elena Achilli, accompagnata da una performance dell’attore Stefano Raccis e della danzatrice Giulia Cannas. L’evento, ideato e realizzato da Achilli e Raccis, è un progetto sponsorizzato dalla struttura di via La Playa 15 – incubatore di start up e luogo di promozione della cultura digitale nell’Isola.

“È il dato cromatico ad attirare lo spettatore di fronte alle opere di Elena Achilli – si legge nel testo curatoriale di Katyuscia Carta -, così come sono i dettagli a trattenerlo a lungo davanti ad esse. Ogni sua opera si presta ad essere scansionata, svelando contenuti ed emozioni man mano che il nostro occhio esamina i piani di cui è composta. Come l’archeologo nello scavo stratigrafico scopre e registra le tracce lasciate da antiche culture, così lo spettatore è invitato a decifrare gli elementi scelti dall’artista per fermare sulla tela frammenti del suo vissuto”.

“I lavori esposti nella mostra antologica – prosegue Carta – costituiscono una parte importante della produzione dell’artista, in quanto testimonianze formalmente coerenti tra loro di un periodo dedicato alla rielaborazione artistica di luoghi e culture altre. Di tali luoghi e culture le opere forniscono una chiave di lettura, senza pretendere di darne interpretazione univoca. Le tele di Elena Achilli si pongono piuttosto come promemoria del fatto che le possibilità con cui la nostra immaginazione risponde al mondo sono vastissime, perché non esistono due persone, due giorni, ore o minuti identici l’uno all’altro. Niente di ciò che compare è perciò connotato semanticamente in modo immutabile, si tratta piuttosto di elementi che possono evolvere in significato a seconda del tempo, della circostanza, dello stato d’animo di chi osserva. Il loro scopo è quello di intessere una conversazione con lo spettatore, invitandolo a condividere uno spazio e lasciandolo libero di scegliere se viverlo come un dialogo, una discussione, una sfida o un’ispirazione”.