Vivere a colori, un progetto per conoscere e superare la disabilità

Insegnare l’indipendenza, rendere le persone con disabilità autonome e integrate nella comunità. Si chiama “Vivere a colori” il progetto di Famiglie Informa, l’organizzazione di volontariato nata nel 2019 a Ilbono da Ogliastra Informa, associazione che da quindici anni propone attività e servizi alle persone con disabilità intellettive e relazionali.

Tutto inizia tra le mura di casa di una famiglia ogliastrina, i Ferreli: quindici anni fa scoprono che uno dei figli, Luca, è autistico. Da qui gli studi e la voglia di trasmettere quanto appreso ad altre famiglie che vivono le stesse situazioni. Nasce così nel 2007 l’associazione Ogliastra Informa, centrata sulla promozione dello sport e del benessere psicofisico, mentre Famiglie Informa si occupa di percorsi di vita indipendenti e attività didattiche.

"Il progetto Vivere a Colori, finanziato dalla regione Sardegna e dal ministero del lavoro e delle politiche sociali – esordisce la coordinatrice Laura Ferreli – ci ha permesso di prendere in affitto una casa dove avviare progetti di vita indipendente. Si trova nel centro di Ilbono, in modo che i beneficiari possano integrarsi nella vita del paese, per questo abbiamo fatto incontri con gli esercenti della zona". Il progetto, che coinvolge persone di età compresa tra i 13 e i 55 anni, provenienti da tredici comuni ogliastrini, crea "percorsi di potenziamento personalizzati per far apprendere autonomie e competenze".

Il sogno dell’associazione è acquistare una casa, perché l’intento di “Vivere a colori” è soprattutto quello di “individuare un nuovo modo di affrontare la questione del dopo di noi, cioè dopo che i genitori o i tutori vengono a mancare ,“affinché le persone con disabilità possano vivere ed essere riconosciuti dalla comunità come adulti e soggetti attivi, senza ricorrere all’assistenzialismo”. Al centro del lavoro c’è la persona, il familiare, il parente di un disabile per “educarle alla disabilità”. Vengono, ad esempio realizzati, video tutorial legati al tema della gestione della casa, dove i partecipanti hanno un ruolo attivo nel proporre alcuni suggerimenti utili nella quotidianità. “Questi video parlano di come ci piacerebbe che le persone imparassero a rapportarsi alla disabilità – spiega Ferreli.- Sono ironici e in maniera molto diretta spiegano che ci sono degli atteggiamenti nati da pregiudizi di base, per esempio: perché alzare la voce come se non capissero? Perché reputare che non siano in grado di chiedere un caffè? Spesso chi non è abituato a rapportarsi con loro si perde in un bicchiere d’acqua. Il più grande errore è pensare che non siano in grado di essere autonomi”.

I video, disponibili nelle pagine social di Ogliastra Informa, arrivano dalla vita quotidiana reale e insegnano a relazionarsi con le persone con disabilità. Persone con progetti di vita e capaci di prendere delle scelte.

Laura Fois