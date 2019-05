Anche chi non capisce il sardo ha intuito che le parole del passeggero sul volo Ryanair non erano piene di gioia. In partenza dall’aeroporto di Pisa un cagliaritano era pronto a imbarcarsi su un mezzo della compagnia irlandese che l’avrebbe riportato in Sardegna. Tutto è filato liscio, ha preso il suo posto in aereo ma poco dopo l’atterraggio ha avuto una brutta sorpresa: si è ritrovato a Bari. Le immagini riprese da un altro passeggero testimoniano la sua reazione scomposta, un susseguirsi di insulti e parolacce accompagnati da proteste per “aver speso 400 euro” ed essersi ritrovato a 700 chilometri da casa.

Una serie di errori e distrazioni al gate e all’ingresso in aereo gli ha permesso di prendere il volo sbagliato (le partenze Ryanair da Pisa per Cagliari e per Bari sono a breve distanza una dall’altra) e quando l’ha scoperto era ormai troppo tardi. Grazie al telefonino di un altro passeggero la sua reazione scomposta è stata documentata e messa in rete, diventando subito virale.

Ecco uno video che mostra il suo sfogo, e le parolacce in cagliaritano: