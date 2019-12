Dopo Procurade ‘e moderare, che ha aperto la manifestazione delle sardine in piazza Garibaldi a Cagliari, e gli interventi degli organizzatori è arrivato il momento più partecipato quando migliaia di persone hanno intonato il canto inno della Resistenza “Bella ciao“. Prima in una versione lenta, con un ritmo quasi da preghiera, poi in una seconda dal ritmo più cadenzato che ha scatenato le migliaia di sardine che si sono ritrovate in piazza Garibaldi seguendo l’esempio del movimento nato in Emilia Romagna che sta dilagando in tutta Italia, isole comprese.

Ecco il video: