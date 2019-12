Una folla enorme. Che dall’inizio di piazza Garibaldi (lato via Alghero) arriva sino alle vie Bacaredda e Paoli. Ecco le sardine sarde che dalle 19 si sono date appuntamento a Cagliari. Una chiamata rimbalzata attraverso Facebook e che, stando al colpo d’occhio, è piaciuta anche da queste parte come successo già in un’altra trentina di città italiane.

La folla ha cominciato a comporsi molto prima delle 19. Ci sono persone di ogni età: dai bambini portati dai genitori ai pensionati. “Cagliari non si lega“, è scritto in qualche cartello. La manifestazione è andata avanti per una quarantina di minuti e si è conclusa con ‘Bella ciao‘, cantata due volte. Prima con un ritmo più lento e poi quasi pop. Lo storico brano della resistenza è stato preceduto da Procurade ‘e moderare, l’inno dell’Isola.

Di basso profilo, invece, i discorsi fatti da due sardine, probabilmente gli amministratori del gruppo Facebook: hanno parlato con pensierini elementari e senza mai convincere la piazza. Peraltro per un evento così partecipato è mancato praticamente l’audio: l’impianto utilizzato sarebbe andato bene per una festa di compleanno in casa.















Ecco i video da piazza Garibaldi:

Cagliari, migliaia di sardine cantano "Bella ciao" Cagliari, migliaia di sardine cantano "Bella ciao" Publiée par SardiniaPost sur Samedi 7 décembre 2019

Le #sardine a #Cagliari (parte 2) Publiée par SardiniaPost sur Samedi 7 décembre 2019