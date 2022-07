Ventenne accusato di numerosi furti, ladro seriale arrestato a Oristano

La polizia di Oristano, su disposizione della Procura, ha arrestato un ventenne ritenuto responsabile di numerosi furti avvenuti in città. Gli agenti della terza sezione della Squadra mobile della Questura, dopo accurate attività di indagine, hanno identificato il giovane responsabile di aver compiuto numerosi furti all’interno di alcune chiese cittadine, in attività commerciali, parcometri ma anche ignari cittadini.

Già l’estate scorsa, il giovane si era reso responsabile di numerosi reati contro il patrimonio tra i quali un ingente furto a una coppia di turisti tedeschi, durante la vacanza nella borgata marina di Torregrande. Il giovane, approfittando di un momento di distrazione dei turisti si è introdotto all’interno del loro camper e ha fatto razzia degli oggetti di valore. Numerosi i furti posti in essere dal 20enne , in particolare due in danno delle casse automatiche installate nei parcheggi di via Cagliari, due all’interno della Cattedrale di “Santa Maria Assunta” di Oristano e ben raid compiuti all’interno del santuario “Madonna del Rimedio” di Donigala, in occasione dei quali il parroco si è visto costretto a limitare gli orari di accesso a discapito dei fedeli che si recavano per i momenti di preghiera.