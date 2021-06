Fernando Porcu, 61 anni, Roberto Mudu, 87 anni, e Gianni Fanais, 72 anni, sono andati in spiaggia per una godersi una giornata al mare e non sono più tornati a casa. Fernando Porcu ha perso la vita di pomeriggio nel mare della Marina di Arbus dopo aver cercato di salvare la figlia 12enne e due amiche in difficoltà tra le onde. Poco dopo, nel sud dell’Isola, si è consumata una doppia tragedia in circostanze analoghe. L’87enne Roberto Mudu era originario di Pula ma viveva da anni in Lombardia. Di mattina era tornato nell’Isola e il primo bagno nel mare sardo in località Fox’e Sali gli è stato fatale: si è sentito male a pochi metri dalla riva e le sue condizioni sono sembrate subito gravissime. Se n’è accorto per primo un suo amico e vicino di casa, che lo ha subito recuperato e ha cercato di animarlo. Gli sforzi, la tensione e lo spavento sono però stati fatali per il 72enne Gianni Fanais: anche lui si è sentito male e, mentre l’87enne perdeva la vita, anche l’amico è morto sul litorale di Pula. “Due persone conosciutissime esprimo il mio cordoglio a nome di tutta la comunità – spiega all’Ansa la sindaca di Pula, Carla Medau -. Due persone solari, affabili. Gianni, senza retorica, è morto da eroe, compiendo un grande gesto di generosità: un esempio per tutti”.

