Si è tuffato per salvare la figlia e due amiche che stavano per affogare in uno dei tratti di costa più pericolosi della Sardegna, nella parte sud occidentale dell’Isola. Ma poi, forse per la fatica, è morto per arresto cardiaco nonostante diversi tentativi di rianimazione e l’arrivo dell’elisoccorso. Fernando Porcu, 61enne di Villamar, ha visto le tre giovani in difficoltà a pochi metri dalla riva alla Marina di Arbus e si è fiondato tra le onde. Assieme a lui sono intervenuti altri bagnanti, le tre ragazze (e non due, come inizialmente segnalato) hanno così raggiunto la riva in sicurezza mentre l’uomo si è sentito male ed è stato soccorso a sua volta. Inutili tutti i tentativi di soccorrerlo da parte del 118, il suo cuore ha smesso di battere in una drammatica giornata di mare.