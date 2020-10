Al via le celebrazioni per i 400 anni dell’Università di Cagliari: il primo appuntamento si svolgerà infatti giovedì 15 ottobre a partire dalle 17 nell’Aula magna di Palazzo Belgrano con la presentazione del volume “L’Università di Cagliari e i suoi rettori”. I lavori – che saranno trasmessi in streaming sul sito e sui canali social di UniCa – saranno aperti dalla rettrice Maria Del Zompo.

Curato da un team di docenti di Scienze storiche e Scienze archivistiche dell’Ateneo, il libro ricostruisce non solo le biografie, ma anche il contesto storico e sociale nel quale sono vissuti i Magnifici. Il libro, di elegante veste tipografica e con un accurato apparato iconografico, sarà presentato da Stefano Pivato, professore ordinario di Storia contemporanea e già rettore dell’Università degli studi Carlo Bo di Urbino, componente del comitato scientifico del Centro interuniversitario per la storia delle Università italiane, e da Giancarlo Nonnoi, storico della cultura, già professore di Storia della scienza all’Università di Cagliari.

Nella prima parte dell’evento, i docenti dell’Ateneo Francesco Atzeni e Cecilia Tasca presenteranno la genesi dell’opera e il lavoro svolto. Dalle 18.20 gli interventi degli autori, tre giovani studiosi che hanno raccolto l’invito rivolto loro dalla professoressa Del Zompo a ricostruire la storia dell’Ateneo attraverso le vicende dei rettori che si sono succeduti: Mariangela Rapetti, Eleonora Todde e Gianluca Scroccu la racconteranno nel dettaglio.