UniNuoro al Tar contro il ricorso del Comune: “Sarebbe una sconfitta”

Il Consorzio universitario nuorese, attraverso il commissario liquidatore Giovanni Pinna Parpaglia, si è costituito in giudizio davanti al Tar Sardegna contro il ricorso presentato dal Comune di Nuoro che contrasta la decisione della Regione di trasformare il Consorzio in Fondazione e chiedendo l’annullamento della nomina del liquidatore in carica e “di ogni ulteriore atto adottato dal commissario, nella misura in cui fosse lesivo degli interessi del Comune”.

Sarà l’avvocato del foro di Sassari Diego Lumbau a tutelare gli interessi del Consorzio, ente chiamato in causa dall’amministrazione comunale insieme alla Regione. “Nell’ipotesi che il ricorso fosse accolto, cosa che credo non avverrà, ci sarebbe una paralisi dell’attività di questo ente dopo che da più da un mese e mezzo ci siamo attivati a far ripartire la macchina – spiega Parpaglia -. È ripresa infatti sia l’attività didattica, che sta tornando in presenza, sia l’offerta formativa per l’anno in corso che i progetti in capo al Consorzio che avranno ricadute positive sia per lo stesso Consorzio che per il territorio negli anni a venire. Sarebbe una sconfitta per tutti – chiarisce il commissario – ed è proprio questo che vogliamo impedire”.