Un’altra vittima sulle strade sarde: la Renault si ribalta, muore 27enne di Ortacesus

Ancora un’altra croce sulle strade sarde, la terza in pochi giorni. Dopo Simone Longu a Cagliari e Pier Giuseppe Polo a Ozieri, all’alba di oggi ha perso la vita un 26enne di Ortacesus (Sud Sardegna), originario di Guasila.

L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega Ortacesus a Selegas, la Provinciale 39, all’altezza del primo chilometro. La vittima si chiamava Daniele Mascia. Per cause ancora in corso d’accertamento l’autovettura guidata dal 26enne, una Renault Megane, si è ribaltata. Per Mascia non c’è stato niente da fare. Rilievi in mano ai carabinieri della vicina stazione di Suelli.

[Foto d’archivio]