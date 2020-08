Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in salvo una donna, caduta durante una passeggiata nel sentiero panoramico di Calamosca a Cagliari. Per mettere in salvo la donna è dovuta intervenire una squadra del distaccamento portuale aiutata dal nucleo speleo alpino fluviale. La donna è stata trasportata con ausilio di barella nel sentiero impervio, reso difficoltoso anche dal buio: dopo più di un’ora il personale dei vigili del fuoco è riuscito ad arrivare in luogo sicuro è affidare l’infortunata alle cure del 118.