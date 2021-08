Porto Flavia, La Pelosa, Pan di Zucchero, Tuerredda. E poi seadas, malloreddus e culurgiones. La Sardegna raccontata dai social funziona: 35 milioni di visualizzazioni per i video, le immagini e le storie postate in una settimana su TikTok Sardegna. L’hashtag è stato lanciato appena una settimana fa: fa parte del progetto nazionale “Ti racconto l’Italia“. Poi il resto lo hanno fatto i creator. Tantissimi: molti locali, ma anche migliaia di vacanzieri in questi giorni nell’Isola. Persone insomma che parlano della loro esperienza tra spiagge, entroterra e pranzi in campagna. E che diventano in qualche modo degli “sponsor” delle vacanze nell’Isola.

Per la Sardegna un risultato eccezionale: altre regioni hanno ottenuto risultati simili in termini di visualizzazioni, ma il successo dell’Isola è legato al fatto che questi numeri sono stati raccolti in una sola settimana. Non solo bellezze, ma anche curiosità sui modi di dire. “Forse non tutti sanno – spiega una ragazza – che quello che tutti chiamano corridoio, noi lo chiamiamo andito”. Molti i video su spiagge e acque cristalline. Scoprendo anche zone note e meno note, da Cala Lì Cossi a Cala Goloritzè. Una Sardegna anche di città come Cagliari e borghi da scoprire, da Bosa a Pranu Muttedu. Alla scoperta anche di posti insoliti. Affascinato dalla ricchezza della Sardegna anche l’ “ambassador” Giovanni Arena, che ha visitato la miniera di San Giovanni, scoperta per caso nel 1952.

L’orgoglio sardo è poi evidente nel racconto appassionato di Oliviero Addis: nei suoi TikTok storia, curiosità e informazioni inerenti l’Isola. Luoghi noti e meno noti sono invece protagonisti dei video di Maria Paolucci, guida turistica che ha saputo unire passione e lavoro grazie ai suoi filmati. Anche l’artigianato locale trova spazio su TikTok, con Maria Vittoria e il suo brand di costumi da bagno realizzati a Porto Cervo. Anche il Cagliari calcio sul social. E non manca la colonna sonora con la playlist dedicata #TikTokSardegna: da “Sardegna” di Alessandro Varzi a “La mia Sardegna” di Mariano Deidda, sino a hit più recenti come “Il Cielo nella stanza” di Salmo o “Sardegna” di Cesare Cremonini.