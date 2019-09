Il Comune di Tula, in provincia di Sassari, elimina i nomi dei Savoia da otto strade cittadine scegliendo di sostituirli con “figure storiche o contemporanee che rappresentano un valore e un esempio per la loro attività, di cui sono state magari vittime, e che rappresentano un riferimento ideale positivo che merita di essere ricordato e tramandato”, spiega il sindaco Gesuino Satta nella sua relazione.

La Giunta, con una delibera, ha così deciso che via Regina Margherita sarà d’ora in poi via Montessori; Via Regina Elena verrà sostituita con via Emanuela Loi, piazza Vittorio Emanuele con piazza Mesu Idda, via Umberto con via Ilaria Alpi, via Cadorna con via Francesco Cilocco, via La Marmora con via 1 Maggio, via Principe di Piemonte con via Carrera ‘e Cheja e via Cavour con via Fabrizio De Andrè.

Sino ad oggi erano otto le amministrazioni locali della Sardegna che nel corso degli anni, a partire dal periodo ’70-’80, hanno eliminato dalle strade e dalle piazze, stanno per farlo, i nomi legati alla dinastia dei Savoia.

