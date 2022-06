Troppi cinghiali nelle campagne del Nuorese, allarme della Coldiretti

Cinghiali in campagna. E ora anche nei centri abitati. Tanti anche in Sardegna. A lanciare l’allarme è la Coldiretti di Nuoro Ogliastra che riceve quotidianamente segnalazioni dai propri soci da ogni parte del suo territorio che va dal Sarcidano alla Baronia, fino alla Planargia.

L’associazione chiede un incontro urgente con la Provincia di Nuoro e con la Forestale. “Perché – afferma il presidente di Coldiretti Nu-Og, Leonardo Salis – è urgente dare delle risposte ai danni contingenti verificando le richieste di risarcimento inoltrate gli scorsi anni e verificando e programmando la disponibilità delle somme”.

I cinghiali attaccano gli animali (hanno ammazzato anche delle pecore)- questo gli sos lanciati alla associazione- distruggono vigneti, oliveti, orti, divelgono le recinzioni, arano i terreni e gli erbai, distruggono gli impianti di irrigazione.

Secondo Coldiretti “il fenomeno è da tempo fuori controlli e oltre ad essere un incubo incontrollabile per le aziende agricole sono diventati un pericolo anche per i cittadini ma soprattutto per gli automobilisti”.

Secondo il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra “i provvedimenti adottati finora non hanno dato i frutti sperati e comunque non sono adeguati per contenere questo fenomeno in continua crescita che sta minacciando e mettendo in pericolo l’incolumità e tranquillità dei cittadini oltre che delle imprese agricole”.