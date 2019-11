Riprende a marciare il treno sulla linea Sassari–Alghero, dopo oltre un anno di stop. Infatti, risale al mese di ottobre del 2018 la chiusura decretata dal Ministero per consentire l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione e l’installazione di un nuovo sistema di segnalamento di marcia. Stamattina al viaggio inaugurale hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, alcuni consiglieri della maggioranza di centrodestra, i sindaci di Sassari, Alghero e Olmedo e i vertici dell’Arst, con il presidente Chicco Porcu e il direttore Carlo Poledrini.

“La ripartenza di oggi non segna soltanto la riapertura del collegamento su rotaia tra le principali città del nord ovest – ha dichiarato il presidente Pais – ma testimonia la volontà di procedere nell’ammodernamento e nell’efficientamento della rete Arst, per garantire servizi all’altezza delle attese dell’utenza sarda, con sempre crescenti margini di qualità e sicurezza rivolti principalmente ai tanti studenti e ai non pochi viaggiatori che scelgono il treno per i loro spostamenti”. La ripresa del collegamento “mi auguro sia di buono auspicio per un rilancio del trasporto ferroviario nell’intera Sardegna”.