Tragedia questa mattina nelle acque di Torre delle Stelle, località turistica nel Comune di Maracalagonis a trentacinque chilometri da Cagliari: un turista è morto durante un’immersione organizzata nei pressi di un relitto sommerso a circa cinquanta metri di profondità.

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, quando il sub si è sentito male era assieme ad altre persone e a un istruttore. Sul posto è intervenuta la Guardia costiera con diversi mezzi e anche l’elisoccorso ma non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Si tratta della terza tragedia che coinvolge un sub in Sardegna nell’ultima settimana.

IN AGGIORNAMENTO