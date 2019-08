Si è sentita male mentre faceva il bagno, perdendo i sensi. Tragedia oggi pomeriggio a Tertenia in Ogliastra. Una turista russa di 77 anni è morta. L’episodio è avvenuto in località Sarrala.

Intorno alle 18 la donna , che si trovava in spiaggia con alcuni parenti, ha deciso di fare il bagno per rinfrescarsi. Appena entrata in acqua si è sentita male. È stata subito soccorso da alcuni bagnanti e trasportata a riva. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare la turista, ma non c’è stato nulla da fare. A Tertenia sono anche arrivati i carabinieri che hanno lavorato per ricostruire la tragedia.