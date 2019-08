L’ha visto in difficoltà tra le onde e senza pensarci troppo si è precipitato in suo soccorso salvandogli la vita. Francesco, dodicenne milanese con origini sarde, era sul suo surf quando intorno alle undici di stamattina ha notato un turista torinese di 59 anni che chiedeva aiuto in mare davanti alla spiaggia di Costa Rei. Subito si è avvicinato verso l’uomo consentendogli di aggrapparsi alla tavola da surf e in questo modo è riuscito ad accompagnarlo a riva. Successivamente, dopo essere stato aiutato da altre persone tra le quali un medico, l’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

A quell’ora in spiaggia c’erano tante persone, tra loro anche il giovane Mattia testimone diretto del salvataggio: “Il signore stava facendo il bagno assieme al nipote – racconta – il mare era agitato, c’erano onde e loro si sono spinti un po’ fuori davanti a un tratto di spiaggia libera dove non c’erano bagnini. Il ragazzino di 12 anni era lì con il suo surf e ha notato l’uomo che chiedeva aiuto. Si è avvicinato e l’ha raccolto con la sua tavola dicendo al nipote di andare a chiamare il bagnino del Bobo Beach (un chiosco vicino, ndr). Assieme ad altri bagnanti ha portato il signore sulla sabbia. Parlava ma era molto bianco e in difficoltà. C’erano anche alcuni medici che lo hanno accudito girandolo sul lato per consentirgli di espellere l’acqua. Dopo 10 minuti – conclude- è arrivata l’ambulanza e dopo i primi controlli hanno chiesto l’intervento dell’elicottero”. [Foto pagina facebook ‘Costa Rei’]