Strada Sassari-Olbia, ora c’è tempo per concluderla sino al 2024

C’è tempo sino al 2024 per concludere i lavori sulla strada Sassari-Olbia. Le commissioni congiunte Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno, infatti, approvato due emendamenti al Milleproroghe, il primo del Pd (primo firmatario Gavino Manca) e il secondo della Lega (primo firmatario Eugenio Zoffili), che fanno slittare i termini per terminare le opere degli ultimi due lotti, in particolare con la proroga al 2024 del regime commissariale e della contabilità speciale che potrà essere svolta dalla Regione Sardegna.

“Il nuovo termine proposto consentirebbe pertanto la continuità dell’attuale governance fino alla conclusione di tutti gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, oltre che di portare a termine anche due interventi complementari ritenuti essenziali per la completa messa in sicurezza dell’arteria stradale – afferma Manca -. Si concluderanno così i lavori di questa fondamentale infrastruttura del Nord Sardegna, importante dal punto di vista sociale (sono decedute più di cento persone sulla vecchia strada) ed economico, perché favorisce il collegamento dei porti e degli aeroporti del Nord Sardegna ed è strategica per il trasporto delle merci e la mobilità dei cittadini”. “L’accoglimento di questo emendamento, che ho anche condiviso con i senatori leghisti sardi Carlo Doria e Lina Lunesu – osserva Zoffili – consentirà di completare anche i lotti 2 e 4, che a causa della pandemia e delle problematiche connesse avevano subito dei rallentamenti impedendo che l’opera venisse ultimata entro il termine precedentemente previsto del 31 dicembre 2020. Ennesimo importante risultato per l’Isola, ottenuto grazie all’impegno della Lega”.