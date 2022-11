Sit-in per la pace in tutta Italia. A Cagliari 200 persone: “Fermare la guerra ora”

Migliaia di persone sono scese in piazza a Roma e circa 200 a Cagliari si sono radunate in un sit-in per chiedere a gran voce la pace tra Russia e Ucraina. In piazza Garibaldi presenti diverse associazioni, sindacati e movimenti politici (senza bandiere di parte) per sollecitare il dialogo tra le due nazioni in guerra e pressare la comunità internazionale a mediare tra le due posizioni affinché si arrivi al cessate il fuoco.

In piazza anche anche la deputata del Movimento Cinquestelle Sabrina Licheri: “E’ il tavolo della pace che bisogna perseguire ed è chiaro che l’Europa deve assumere una posizione di leader in questo senso: all’Ue deve arrivare questo messaggio forte e chiaro che ancora non arriva ed essere qui in piazza è un richiamo al fatto che la stragrande maggioranza dei cittadini vuole questo tavolo di pace – ha detto -. Se si continua con le armi dopo otto mesi questo non può che portare a conseguenze ancora più drammatiche. Ancora non ci si è resi conto della gravità del momento e che il conflitto atomico non è solo una frase buttata là”.

“La guerra va fermata subito. Basta sofferenze e lutti. È urgente lavorare ad una soluzione politica del conflitto, portando al tavolo del negoziato i rappresentanti dei governi di Kiev e di Mosca, assieme a tutti gli attori necessari per trovare una pace giusta – è la posizione del movimento A Foras -. Insieme con Papa Francesco diciamo: ‘Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili'”.