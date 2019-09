Sigarette di contrabbando in arrivo dall’Ucraina: le hanno intercettate e sequestrate a Cagliari i carabinieri e le Fiamme gialle. Tutto è cominciato con un controllo del Nucleo rtadiomobile a Marina piccola: lì i militari dell’Arma hanno visto un gruppetto di stranieri che si aggirava con fare sospetto. Fermati e perquisiti, si è scoperto che controllavano a distanza diversi mezzi, tra cui un furgone Ducano dove era custodito il tesoretto. Il blitz si è concluso con l’arresto di un 38enne, che verrà processato domani per direttissima, e la denuncia di un 45enne. I due ucraini sono accusati di contrabbando.

A Marina piccola, dopo il primo avvistamento dei carabinieri, sono arrivati rinforzi dal Comando provinciale delle Fiamme gialle con alcune pattuglie dei baschi verdi e le unità cinofile. Grazie al pastore tedesco Sonja i militari hanno individuato nel furgone dei veri e propri doppifondi nei quali erano custoditi 50 chili di sigarette di contrabbando delle più note marchel. Trovati pure 7.000 euro in banconote, verosimilmente i ricavi dalla vendita illecita del tabacco.

In un successivo controllo, è stato perquisito un altro ucraino mentre si trovava a bordo della propria Bmw: nel vano della ruota di scorta l’uomo nascondeva due borsoni contenenti altri cinque chili di sigarette, sempre di produzione estera, e aveva con sé 4.200 euro in contanti e di diverso taglio. A bordo dell’auto sono stati trovati anche un lampeggiante e due sistemi veicolari sonori bitonali, molto probabilmente utilizzati per simulare servizi di staffetta.