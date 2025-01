Shoah, per non dimenticare: incontri, spettacoli ed eventi in tutta la Sardegna

di Alessandra Piredda

In occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale (celebrata il 27 gennaio) la Sardegna si prepara a commemorare la Shoah con una serie di eventi e spettacoli dedicati alla sensibilizzazione e al ricordo di questo tragico capitolo della storia dell’umanità. Il Teatro Astra di Sassari ospiterà lo spettacolo teatrale ‘La valigia dei destini incrociati’ sabato 26 gennaio alle 18. L’esibizione, organizzata dalla compagnia stabile ‘La botte e il cilindro’ di Alessandro Izzi, andrà in scena con la compagnia ‘Teatro Bertold Brecht’ di Formia. Sul palco si esibiranno Peter Ercolano Maurizio Stamati, Dilva Foddai, Gianluca Cangiano. La regia è di Maurizio Stammati. Izzi e racconta l’orrore senza mai traumatizzare il pubblico, facendo invece leva sui messaggi di uguaglianza e rispetto per il diverso da sé con una rappresentazione potente e sagace.

‘In cammino sui binari della memoria’ è la manifestazione curata da Arci Sardegna con le due tappe isolane: la prima a Sassari domenica 26 gennaio, all’Ex-Ma di via Zanfarino, con Walter Massa ( presidente nazionale d’all’Arci) e Raffaele Crocco direttore di ‘Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo’. Mentre la seconda tappa è prevista lunedì a Cagliari, in Consiglio regionale, (ore 11, sala Transatlantico) con la conferenza stampa di presentazione del Viaggio della Memoria, alla presenza del presidente dell’Assemblea, Piero Comandini. Parteciperanno i referenti di Arci Sardegna, gli amministratori locali che aderiscono all’Iniziativa e una delegazione di tutor (ragazzi e ragazzi) che si appresta a partire il prossimo 29 gennaio a Cracovia per visitare il Ghetto e la Fabbrica di Oskar Schindler, oltre ai capi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.

Il Monastero di Santa Chiara e la delegazione Fai di Oristano rinnovano la volontà di onorare la giornata della memoria con la conferenza- concerto di domenica 26 gennaio (alle 18) intitolata ‘La scienza ebraica della ghematria nella musica di Bach’, a cura di Angelo Gastaldo. Il concerto diretto da Rossana Cossu sarà a cura del coro polifonico Sant’Andrea apostolo di Sennariolo.

I Musei nazionali di Cagliari, diventati Istituto autonomo del Ministero della Cultura (2019), hanno avviato un percorso per il recupero della ‘memoria’ con il Flash mob sulla Shoah, fissato per lunedì 27 gennaio (dalle 16 alle 19,30) nei locali dell’ex Regio Museo. L’appuntamento celebra il ricordo di Doro Levi con la Sala d’ingresso a lui dedicata (Trieste 1898- Roma 1991). Levi, Direttore del Museo delle Antichità fu vittima delle leggi razziali fasciste. Nella Sala, denominata ‘Ianua Doro Levi’ è stata apposta una targa in cui si ricorda brevemente la sua intensa biografia.

Anche l’Auditorium del conservatorio di Cagliari si prepara per l’evento di lunedì 27 gennaio con il Concerto della Memoria: sul palco il Coro di voci bianche del Conservatorio (formato da ragazzi e ragazze sino ai 14 anni, il coro dei Giovani cantori (nato nel 2022)sotto la guida di Francesco Marceddu e accompagnato dall’Orchestra degli Allievi che riunisce i giovani musicisti della classe di Esercitazioni orchestrali dell’istituto cagliaritano.

Sarule e Ploaghe saranno protagoniste insieme al festival Éntula, che con un doppio appuntamento presenta ‘Il treno della memoria. In viaggio per diventare testimoni di domani’ in compagnai dell’autore Lorenzo Tosa, scrittore e giornalista che presenterà la propria opera lunedì 27 (alle 15) nella biblioteca di Sarule per poi proseguire alle 18,30 nell’Ex Convento dei Cappuccini di Ploaghe. L’autore dialogherà con Elias Vacca. Sono previsti anche due incontri mattutini con i giovani di Bono, al Teatro Rex (festival Mens Sana) e il 28 gennaio al Centro sociale di Codrongianos (festival Liquida).

La Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto haorganizzato due eventi nella sua sede di via dei Genovesi a Cagliari: primo appuntamento è domenica 26 alle 18,30 con la presentazione del libro di Maurizio Pretta ‘Padre Michele Todde dalla Sardegna ad Assisi. Una vita al servizio degli altri’. Il saggio con l’introduzione di Gianfranco Tore, ripercorre la vicenda di Padre Michele (originario di Tonara) che durate la seconda guerra mondiale salvò centinaia di ebrei, mentre era in servizio nel Sacro Convento di Assisi. Il giorno seguente alle 16 è in programma l’incontro ‘Sulla strada di Etty, Etty Hillesum, sulla strada di Auschwitz. Itinerario umano e spirituale di una donna’ organizzato in collaborazione con la Diocesi di Cagliari. Lo storico Aldo Accardo e l’arcivescovo Giuseppe Baturi dialogheranno su percorso religioso e umano dell’ebrea olandese, nata nel 1914 e morta nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1943.

A Bosa andrà in scena il 31 gennaio ‘Storia di un uomo magro’ con la rappresentazione teatrale dell’attore Paolo Floris, con un monologo liberamente tratto dal romanzo di Giacomo Mameli ‘La ghianda è una ciliegia’. L’attore sarà accompagnato sul palco dalle musiche di Paolo Vacca. L’evento promosso dall’assessorato comunale alle Politiche giovanili, è una delle tappe previste dal tour che comprenderà cinque regioni: Sardegna, Marche, Toscana, Emilia e Lombardia. Lo spettacolo girerà la Sardegna nei comuni di Orosei (1 febbraio) , Masullas (2 febbraio) e Silanus (3 febbraio).