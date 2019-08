Momenti di paura per un incendio scoppiato nel pomeriggio a Selargius. Le fiamme hanno interessato due baracche abitate da alcuni senzatetto. Gli uomini della Compagnia barracellare hanno soccorso un 80enne che si trovava all’interno. Il rogo, la cui origine non è stata ancora accertata, è divampato poco prima delle 15 in campagna in località Sa Sitizia. Distrutte masserizie, un’auto abbandonata e la vegetazione vicino alle baracche.

Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato più di un’ora per domare i vari focolai e mettere in sicurezza l’area. Salvati anche gatti e galline.