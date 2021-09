Per la prima campanella domani nelle scuole dell’Isola non ci saranno sono i 192.251 studenti e studentesse divisi in 10.780 classi o sezioni in 273 istituzioni scolastiche statali. L’Ufficio scolastico regionale, infatti, ha anche fatto scattare 2401 nomine di personale docente, di cui 447 sul sostegno.

Secondo le statistiche dell’Ufficio scolastico regionale erano 639 lo scorso anno, di cui 46 sul sostegno. Sono anche state effettuate 376 immissioni in ruolo di personale amministrativo e tecnico Ata (erano 396 lo scorso anno). Quanto alle supplenze docenti, sono stati assegnati 5817 contratti a tempo determinato, di cui 3915 sul sostegno nel 2021/22 mentre nel 2020/21 sono state attribuite 6973 nomine di cui 3720 su sostegno.