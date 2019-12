Brutto incidente stradale questo pomeriggio in via Vesalio a Pirri,(Cagliari) dove un autocarro Iveco daily, guidato da un giovane 32enne di Burcei, si è scontrato con una motocicletta sulla quale viaggiava un cagliaritano di 31 anni. I due mezzi si sono scontrati quando il furgone ha impegnato l’incrocio tra via Giovane Italia e la stessa via Vesalio. A causa del violento impatto, il conducente della moto ha riportato ferite gravi ed è stato portato da un’ambulanza del 118, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Il giovane si trova ora ricoverato in prognosi riservata. La polizia municipale, invece, è intervenuta per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.